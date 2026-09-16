Detienen a vendedor de marquesitas por golpear a funcionario del Ayuntamiento en el Centro de Mérida

Un comerciante de marquesitas agredió físicamente a un funcionario del Ayuntamiento de Mérida durante un operativo de supervisión realizado la tarde del martes 15 de septiembre en el parque Hidalgo, en el Centro, luego de que inspectores municipales retiraran su puesto por no contar con permiso para operar en la vía pública ni con las medidas de seguridad necesarias.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles 60 y 59, donde inspectores de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados, encabezados por el jefe de Permisos, y personal de Protección Civil Municipal realizaban un operativo previo a la ceremonia del Grito de Independencia.

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Durante la inspección, las autoridades detectaron al vendedor de marquesitas sin la autorización correspondiente y sin las medidas de seguridad requeridas para instalarse en la vía pública, por lo que representaba un riesgo para las personas que acudirían a la celebración.

El personal municipal solicitó al comerciante que retirara su puesto; sin embargo, ante su negativa, los inspectores procedieron conforme al Reglamento de Mercados y retiraron la mercancía del lugar.

La acción provocó que el vendedor, identificado como Adolfo N., reaccionara violentamente y agrediera físicamente a uno de los funcionarios municipales que participaban en el operativo.

Ante la agresión, elementos de la Policía Municipal de Mérida intervinieron y detuvieron al comerciante en el sitio.

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Adolfo N. fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinarán las responsabilidades correspondientes por la agresión contra el servidor público.

El Ayuntamiento de Mérida informó que continuará con los operativos de supervisión para verificar que los comerciantes que trabajan en la vía pública cuenten con los permisos necesarios y cumplan con las medidas de seguridad establecidas.

La autoridad municipal reiteró que la seguridad de las personas es una prioridad y rechazó cualquier acto de violencia durante el cumplimiento de las funciones de sus servidores públicos.