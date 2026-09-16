Estudiantes interrumpen desfile en Cuernavaca y exigen justicia por Claudia Tacoronte

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), integrantes de la Resistencia Estudiantil y colectivos feministas interrumpieron momentáneamente el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre en Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.

La movilización ocurrió durante las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Las manifestantes intentaron incorporarse al recorrido oficial, pero elementos de seguridad bloquearon inicialmente su paso en el cruce de las calles Hidalgo y Matamoros.

Algunas participantes se tendieron sobre el asfalto y posteriormente avanzaron hacia la zona del desfile con pancartas en las que podían leerse mensajes como “Morelos, sede del feminicidio” y “UAEM feminicida”.

Protesta por Claudia Tacoronte interrumpe desfile en Cuernavaca

Durante la protesta se registraron momentos de tensión y empujones entre policías y manifestantes. Después de varios minutos, los contingentes militares y escolares retomaron el recorrido.

Las estudiantes se trasladaron después a la explanada del Palacio de Gobierno, donde exigieron mejores condiciones de seguridad para la comunidad universitaria y avances en las investigaciones por asesinatos de alumnas de la UAEM.

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Claudia Tacoronte, española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, fue asesinada en Cuautla. La Fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias “el Trompas”, a quien señala como presunto responsable del feminicidio. Las autoridades mantienen su búsqueda.

UAEM registra cuatro estudiantes asesinadas durante 2026

El caso de Tacoronte se suma a los asesinatos de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. Con Claudia, son cuatro las estudiantes de la UAEM asesinadas durante 2026, de acuerdo con reportes sobre las protestas universitarias.

Estudiantes irrumpen en el desfile de la Independencia en Cuernavaca Morelos para protestar por #Feminicidios por aprox 20 minutos suspenden paso de los contingentes. Reclaman justicia por víctimas entre ellas la estudiante española Claudia Tacoronte.#Mexico pic.twitter.com/FGtJ6DZULs — Tlaulli Rocío Preciado (@Tlaorocio) September 16, 2026

Los casos han provocado movilizaciones de alumnos y colectivos que reclaman el esclarecimiento de los crímenes y mayores medidas de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

La protesta de este miércoles trasladó esas demandas a uno de los principales actos públicos del 16 de septiembre en Morelos, donde estudiantes volvieron a pedir justicia por Claudia Tacoronte y las demás alumnas asesinadas.

IO