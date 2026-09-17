Beca Benito Juárez en Campeche: Requisitos y pasos para registrarse en septiembre

Estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos de Campeche podrán solicitar la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez durante el nuevo periodo de registro, programado del 21 al 30 de septiembre de 2026.

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El apoyo está dirigido a jóvenes de hasta 25 años inscritos durante el ciclo escolar 2026-2027 en una institución pública de educación media superior. No se exige un promedio mínimo, pero el solicitante no deberá recibir otra beca federal destinada al mismo propósito.

¿Cuáles son los requisitos?

Los estudiantes deberán preparar su CURP certificada, la Clave del Centro de Trabajo de su escuela y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. También necesitarán un correo electrónico, número telefónico y una cuenta de Llave MX.

Si el alumno es menor de edad, deberá incorporar la CURP certificada de su madre, padre o tutor, además de una identificación oficial vigente de la persona responsable. El registro es gratuito y no requiere gestores o intermediarios.

Pasos para solicitar la Beca Benito Juárez

El primer paso será crear o actualizar una cuenta en Llave MX. Posteriormente, el estudiante tendrá que ingresar al portal oficial de la Beca Benito Juárez durante el periodo habilitado e iniciar sesión con esa identidad digital.

Después deberá completar el formulario con sus datos personales y escolares, adjuntar el comprobante de domicilio y proporcionar la información del tutor cuando corresponda. Antes de enviar la solicitud será necesario revisar que todos los datos sean correctos.

Al finalizar, el sistema generará un comprobante o folio que deberá guardarse para consultar el avance del trámite. La inscripción no significa que el depósito sea inmediato, pues la Coordinación Nacional de Becas revisará la información y posteriormente comunicará los resultados y el proceso para entregar la tarjeta del Banco del Bienestar.

La beca entrega mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por ser periodo vacacional. El apoyo puede recibirse hasta por 40 meses, siempre que el alumno permanezca inscrito y cumpla con las reglas del programa.

JGH