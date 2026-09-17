ONU alerta por crisis mundial del agua: ríos, glaciares y reservas siguen en descenso

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este jueves 17 de septiembre que el ciclo global del agua se ha vuelto cada vez más imprevisible, con periodos de sequía e inundaciones más frecuentes y una reducción sostenida de las reservas de agua dulce del planeta.

El organismo de Naciones Unidas señaló en su informe Estado de los Recursos Hídricos Mundiales 2025 que el año pasado estuvo entre los más secos para el caudal de los ríos en 35 años.

Además, por séptimo año consecutivo, la mayoría de las cuencas fluviales analizadas presentó condiciones fuera de los valores considerados normales.

La OMM alertó también que el almacenamiento de agua continental mantiene una tendencia a la baja desde mediados de la década pasada, lo que incluye aguas subterráneas, lagos, ríos, humedad del suelo, hielo y nieve.

¿Por qué la ONU advierte sobre las reservas mundiales de agua?

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que las aguas subterráneas y los glaciares funcionan como reservas capaces de amortiguar los efectos de años secos.

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Sin embargo, esas fuentes también están disminuyendo. En 2025, cerca de dos terceras partes de los pozos monitoreados registraron condiciones fuera de sus niveles históricos.

Los glaciares, por su parte, perdieron masa en todas las principales regiones del planeta por cuarto año consecutivo. Entre 2023 y 2025, la reducción acumulada alcanzó alrededor de mil 400 gigatoneladas de agua.

El Niño podría aumentar sequías e inundaciones

La OMM señaló que el fortalecimiento de El Niño podría acentuar la variabilidad del ciclo hidrológico, con mayor riesgo de sequías en algunas regiones e inundaciones en otras.

El fenómeno modifica las temperaturas del océano Pacífico y puede alterar los patrones de lluvias y vientos en distintas partes del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial registra un descenso persistente del almacenamiento de agua terrestre desde 2014, advirtiendo que "el planeta está gastando sus reservas". En 2025, el 36% de las cuencas globales presentó caudales inferiores…https://t.co/DTn2tjVmDL pic.twitter.com/V1QQBJEZu0 — ECOticias.com 'El Periódico Verde' (@ecoticiasRED) September 17, 2026

El informe también indica que apenas entre 34 y 38 por ciento de las cuencas hidrográficas registraron condiciones consideradas normales en 2025, frente a un promedio histórico de 46 por ciento entre 1991 y 2020.

Ante este escenario, la OMM pidió mejorar el intercambio internacional de datos, los sistemas de alerta temprana y la gestión de los recursos hídricos para reducir los efectos de sequías, inundaciones y otras emergencias relacionadas con el agua.

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