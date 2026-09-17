Beca Benito Juárez para preparatoria en Yucatán: cómo registrarse paso a paso para recibir mil 900 pesos bimestrales

La Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria en Yucatán ya tiene fechas para el registro correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El trámite estará disponible del jueves 17 al miércoles 30 de septiembre, por lo que los alumnos de educación media superior deben realizar su solicitud dentro de este periodo para participar en el programa.

El apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior y contempla un monto de mil 900 pesos cada dos meses. El proceso se realiza en línea y requiere contar con una Llave MX para ingresar al sistema.

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Registro de la Beca Benito Juárez 2026-2027 en Yucatán

El periodo para solicitar la Beca Benito Juárez para preparatoria comenzó este jueves 17 de septiembre y permanecerá abierto hasta el miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, los estudiantes deben completar el procedimiento dentro de estas fechas.

Para iniciar el trámite es necesario ingresar al sitio oficial del programa y tener a la mano la información personal y escolar del alumno. En el caso de estudiantes menores de edad, también se deben proporcionar los datos correspondientes de la madre, padre, tutora o tutor.

Cómo registrarse paso a paso para recibir mil 900 pesos bimestrales

El procedimiento para solicitar la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria es el siguiente:

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Ingresa al sitio oficial de la Beca Benito Juárez durante el periodo de registro, que va del 17 al 30 de septiembre de 2026. Inicia sesión con tu Llave MX. Si todavía no tienes una cuenta, puedes crearla para continuar con el trámite. Registra tus datos personales y escolares, verificando que la información proporcionada sea correcta. Si eres menor de edad, proporciona los datos de tu madre, padre, tutora o tutor, según corresponda. Espera la validación de la información proporcionada por las autoridades del programa. Recibe tu tarjeta del Banco del Bienestar una vez que el proceso avance y se confirme la incorporación al programa.

El apoyo corresponde a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas durante el ciclo escolar 2026-2027.

La solicitud debe realizarse dentro del periodo establecido y mediante los canales oficiales del programa.

El monto señalado para esta beca es de mil 900 pesos bimestrales, por lo que los estudiantes que resulten incorporados recibirán el apoyo conforme al calendario de pagos que establezca el programa.