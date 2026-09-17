Riña familiar deja a una mujer y un hombre heridos en Muyil de Carrillo Puerto

Una riña familiar registrada en la comunidad de Muyil dejó a una mujer y a un hombre con heridas provocadas por un objeto punzocortante, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto para recibir atención médica.

De acuerdo con información recabada con fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante las últimas horas, cuando un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol y de alguna sustancia, habría agredido con un cuchillo a su pareja, provocándole una lesión en los dedos de una de sus manos.

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Tras la agresión, el hombre presuntamente intentó quitarse la vida al provocarse una herida cortante en el cuello. Ante la situación, familiares solicitaron apoyo a los elementos policiacos destacados en la localidad de Muyil.

Los agentes acudieron al sitio y solicitaron la presencia de una ambulancia de la Cruz Roja, delegación Felipe Carrillo Puerto. Los paramédicos recorrieron más de 70 kilómetros para llegar a la comunidad, brindar los primeros auxilios a los lesionados y trasladarlos al Hospital General de esta ciudad.

Por estos hechos, se dio vista a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió la riña familiar.