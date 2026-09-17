Quintana Roo aprueba la “Ley Nicole"; sancionarán cirugías estéticas en menores de edad

El Congreso de Quintana Roo aprobó la "Ley Nicole", la cual prohíbe y sanciona la realización de cirugías plásticas, estéticas o cosméticas en menores de 18 años.

La medida busca proteger a niñas, niños y adolescentes de procedimientos que no respondan a una necesidad médica.

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De acuerdo con la información difundida sobre el decreto aprobado, quienes realicen estos procedimientos podrían enfrentar penas de seis meses a tres años de prisión, multas de 50 a 200 días y la suspensión para ejercer la profesión durante un periodo de seis meses a tres años.

El objetivo de la reforma es fortalecer el derecho a la salud, la integridad física y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como evitar que sean sometidos a procedimientos invasivos únicamente por estándares de belleza o presiones sociales.

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¿Qué es la Ley Nicole y cómo surgió?

La Ley Nicole recibe su nombre en memoria de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció en Durango después de someterse a una cirugía estética. Su caso generó una discusión nacional sobre los riesgos de realizar procedimientos estéticos en menores y la necesidad de establecer responsabilidades para médicos, clínicas y tutores.

Durango fue la primera entidad en aprobar una legislación con este enfoque, y Quintana Roo se sumó posteriormente mediante la reforma aprobada por su Congreso. La iniciativa en el estado fue impulsada por la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, con el respaldo de otros legisladores.