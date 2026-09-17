Síguenos

Última hora

Campeche

Beca Benito Juárez en Campeche: Requisitos y pasos para registrarse en septiembre

Quintana Roo

Quintana Roo aprueba la “Ley Nicole"; sancionarán cirugías estéticas en menores de edad

La Ley Nicole recibe su nombre en memoria de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció en Durango después de someterse a una cirugía estética.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

17 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Quintana Roo aprueba la “Ley Nicole"; sancionarán cirugías estéticas en menores de edad
Quintana Roo aprueba la “Ley Nicole"; sancionarán cirugías estéticas en menores de edad / Especial

El Congreso de Quintana Roo aprobó la "Ley Nicole", la cual prohíbe y sanciona la realización de cirugías plásticas, estéticas o cosméticas en menores de 18 años.

La medida busca proteger a niñas, niños y adolescentes de procedimientos que no respondan a una necesidad médica.

La modificación legislativa surge tras el caso de Paloma Nicole, una joven de 14 años que falleció en septiembre

Noticia Destacada

Durango aprueba la “Ley Nicole”: endurecen penas por cirugías estéticas en menores tras caso que conmocionó al país

De acuerdo con la información difundida sobre el decreto aprobado, quienes realicen estos procedimientos podrían enfrentar penas de seis meses a tres años de prisión, multas de 50 a 200 días y la suspensión para ejercer la profesión durante un periodo de seis meses a tres años.

El objetivo de la reforma es fortalecer el derecho a la salud, la integridad física y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como evitar que sean sometidos a procedimientos invasivos únicamente por estándares de belleza o presiones sociales.

Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole

Noticia Destacada

Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole

¿Qué es la Ley Nicole y cómo surgió?

La Ley Nicole recibe su nombre en memoria de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció en Durango después de someterse a una cirugía estética. Su caso generó una discusión nacional sobre los riesgos de realizar procedimientos estéticos en menores y la necesidad de establecer responsabilidades para médicos, clínicas y tutores.

Durango fue la primera entidad en aprobar una legislación con este enfoque, y Quintana Roo se sumó posteriormente mediante la reforma aprobada por su Congreso. La iniciativa en el estado fue impulsada por la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, con el respaldo de otros legisladores.