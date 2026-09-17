Simulacro Nacional en Campeche: ¿A qué hora sonará la alerta en celulares este 19 de septiembre? Esto debes saber

Los teléfonos celulares compatibles en Campeche recibirán una alerta acompañada de sonido y vibración este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

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El aviso llegará mediante el sistema de radiodifusión celular, conocido como Cell Broadcast, y mostrará un mensaje en la pantalla para aclarar que se trata de un simulacro. La notificación se enviará simultáneamente a los dispositivos conectados a las redes móviles del país, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Todos los celulares recibirán la alerta?

Para recibirla, el teléfono deberá permanecer encendido, tener cobertura y estar conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. También se recomienda mantener actualizado el sistema operativo y verificar que las alertas de emergencia estén habilitadas.

Los usuarios no necesitarán descargar una aplicación, registrarse ni proporcionar información personal. La notificación tampoco requiere saldo, datos móviles o conexión a una red wifi, pues se transmite directamente mediante las antenas de telefonía celular.

El mensaje podría generar un sonido fuerte y una vibración, por lo que las autoridades piden mantener la calma y recordar que se tratará de un ejercicio preventivo. Está previsto que el aviso llegue a teléfonos compatibles en todo México, incluidos los ubicados en Campeche, según el sitio oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

¿Por qué se realiza el simulacro el 19 de septiembre?

La actividad busca evaluar los protocolos de emergencia, la capacidad de respuesta de las autoridades y la preparación de la población. La fecha también recuerda los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, que dejaron graves afectaciones en distintas regiones de México.

Quienes no reciban la alerta deberán revisar la configuración de su equipo, confirmar que cuente con señal y verificar si es compatible con este sistema. El ejercicio nacional comenzará a las 12:00 del mediodía, tiempo del centro de México.

JGH