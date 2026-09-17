Simulacro Nacional 2026: alerta sonará en celulares de todo México este 19 de septiembre

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con la participación de las 32 entidades del país y la activación de sistemas de alertamiento en teléfonos celulares.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), presentó este jueves los detalles del ejercicio durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La funcionaria explicó que, por primera vez, el simulacro nacional se realizará en sábado, lo que permitirá que más familias participen desde sus hogares y revisen sus propios planes de protección civil. El Gobierno federal había confirmado previamente que el ejercicio contempla diferentes hipótesis sísmicas según la región del país.

¿A qué hora sonará la alerta del Simulacro Nacional 2026?

Velázquez Alzúa informó que a las 12:00 horas se enviará un alertamiento mediante telefonía celular a más de 80 millones de dispositivos en territorio nacional.

De manera paralela, se activará la alerta sísmica mediante alrededor de 23 mil altavoces, principalmente en entidades ubicadas en la zona del Pacífico y el centro del país.

Noticia Destacada No necesitarás saldo: Por esta razón recibirás una alerta en tu celular el 19 de septiembre en Campeche

La CNPC señaló que el ejercicio busca medir la capacidad de respuesta de autoridades, cuerpos de emergencia y ciudadanos ante una posible emergencia.

¿Qué ocurrirá después del simulacro?

Una vez concluido el ejercicio, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Gobernadoras y gobernadores participarán a distancia para presentar reportes sobre el desarrollo del simulacro en sus entidades y las capacidades operativas desplegadas.

#MañaneraDelPueblo. El próximo sábado 19 de septiembre se realizará el segundo simulacro nacional a las 12 del día en toda la República mexicana. pic.twitter.com/Pbd8VDHotd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2026

Antes del ejercicio, a las 7:19 horas, Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Protección Civil recomendó a las familias aprovechar el simulacro para definir rutas de evacuación, puntos de reunión y responsabilidades entre sus integrantes ante una emergencia real.

IO