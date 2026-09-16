Vigilan posible ciclón en el Atlántico; ¿representa riesgo para Campeche? Esta es su trayectoria

La Secretaría de Protección Civil de Campeche mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad localizada al este de Bermudas, la cual presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos días.

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De acuerdo con el reporte de vigilancia meteorológica, el sistema se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste y tiene un 10 por ciento de probabilidad de evolucionar en las próximas 48 horas.

La posibilidad de desarrollo ciclónico aumentaría al 30 por ciento durante los siguientes siete días. Sin embargo, debido a su ubicación y trayectoria prevista, el fenómeno no representa peligro para Campeche ni para el resto de la República Mexicana.

Seprocicam aclaró que las condiciones de lluvia previstas en el estado no están relacionadas con esta zona de inestabilidad, sino con un canal de baja presión sobre la bahía de Campeche, una circulación ciclónica y el ingreso de humedad del mar Caribe.

La dependencia recomendó mantenerse informado mediante fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores sobre la evolución del sistema tropical. Por el momento, únicamente permanece bajo vigilancia y no existe una alerta para territorio mexicano.