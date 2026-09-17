Campesinos y microempresarios se endeudan con créditos para mantener sus negocios en Campeche

La falta de liquidez está llevando a distintos sectores productivos de Campeche a buscar financiamiento para mantener sus actividades en marcha. Entre campesinos, microempresarios, artesanos, mujeres emprendedoras y pescadores, Bancampeche colocó 22 millones 20 mil 300 pesos en créditos durante los primeros ocho meses de 2026.

De acuerdo con las cifras correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de agosto, fueron otorgados 155 financiamientos, con los que se buscó inyectar capital a negocios, unidades de producción y actividades que requieren recursos para continuar operando. Según Bancampeche, la colocación permitió conservar de manera directa 393 empleos en diferentes sectores de la entidad.

El sector agropecuario concentró la mayor cantidad de recursos, con 8 millones 707 mil pesos distribuidos en 59 créditos, equivalente al 39.5 por ciento del monto total. Después se ubicaron las microempresas, con 7 millones 47 mil pesos mediante 36 financiamientos, mientras que seis créditos destinados a pequeñas y medianas empresas representaron otros 5 millones de pesos.

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Los artesanos obtuvieron 917 mil 300 pesos a través de 44 créditos, mientras que el programa Mujer Emprende canalizó 210 mil pesos en ocho apoyos. En menor proporción, los sectores pesquero y acuícola recibieron 139 mil pesos mediante dos financiamientos.

La distribución por género muestra que 84 créditos fueron otorgados a hombres y 71 a mujeres, equivalentes al 54.2 y 45.8 por ciento, respectivamente. Bancampeche indicó que los créditos iniciales para mujeres y artesanos pueden llegar hasta 30 mil pesos, mientras que los destinados a microempresas parten de 250 mil pesos.

La directora general de Bancampeche, Jacqueline Maury Hernández, señaló además que la institución ha reforzado la revisión de los solicitantes mediante visitas a negocios y unidades de producción, así como la solicitud de aval u obligado solidario y la revisión de garantías, medidas que, aseguró, han contribuido a disminuir la cartera vencida.

Los recursos entregados no son subsidios ni apoyos a fondo perdido. Los beneficiarios deben cubrir los financiamientos para que el dinero pueda recuperarse y posteriormente volver a prestarse a otros productores y emprendedores.