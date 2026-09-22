Otoño 2026 en Campeche: Así se vivirá entre calor, lluvias y primeros nortes

El otoño 2026 ya comenzó en Campeche, aunque el cambio de estación estará lejos de significar la llegada inmediata del frío. El equinoccio ocurrió este martes 22 de septiembre alrededor de las 18:05 horas, tiempo local, y abrió una temporada de casi tres meses en la que los campechanos pasarán gradualmente de las tardes calurosas y lluviosas a las primeras incursiones de aire fresco asociadas con los frentes fríos.

A diferencia de otras regiones del país, vivir el otoño en Campeche significa mantener el paraguas y la ropa ligera todavía durante buena parte de la temporada. Septiembre se encuentra dentro de la época lluviosa y también coincide con la temporada de ciclones tropicales del Atlántico, que oficialmente continúa hasta finales de noviembre. Al mismo tiempo comienza el seguimiento de los frentes fríos, cuya temporada en México se extiende de septiembre a mayo, por lo que conforme avancen octubre, noviembre y diciembre serán más frecuentes los cambios de viento, oleaje y temperatura asociados con estos sistemas.

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El cambio será progresivo. Los días comenzarán a hacerse más cortos y las noches más largas, mientras las temperaturas tenderán a moderarse conforme se acerque el cierre del año. Sin embargo, esto no implica que Campeche quede libre de jornadas calurosas: los pronósticos estacionales representan condiciones promedio y pueden cambiar temporalmente ante fenómenos meteorológicos de corta duración, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar sus avisos y actualizaciones.

Pero el otoño campechano también se vive a través de sus tradiciones, gastronomía y espacios públicos. Octubre y noviembre abren una de las temporadas culturales más características de la entidad, que alcanza uno de sus momentos principales con el Hanal Pixán. Durante el 1 y 2 de noviembre, las familias preparan altares, visitan los cementerios y mantienen la tradición del pibipollo o mukbilpollo, elaborado y cocinado tradicionalmente bajo tierra en el pib.

La temporada también ofrece condiciones para aprovechar el Centro Histórico, las murallas, los baluartes, el malecón y las zonas arqueológicas, especialmente conforme disminuya la intensidad del calor. Para quienes prefieren mirar al cielo, el otoño traerá varios espectáculos astronómicos: Saturno alcanzará oposición el 4 de octubre, las Leónidas tendrán su máximo alrededor del 17 de noviembre y las Gemínidas harán lo propio el 14 de diciembre, antes de que el invierno comience el 21 de diciembre.

Así, el otoño en Campeche no llegará necesariamente acompañado de hojas secas, abrigos y temperaturas bajas como ocurre en otras partes del mundo. Aquí tendrá sello propio: calor que se resiste a marcharse, tardes de lluvia, los primeros nortes, noches cada vez más largas, pibipollos, altares y paseos al aire libre, hasta que diciembre marque finalmente la transición hacia el invierno.