Ante huracanes, Yucatán dispone 79 escuelas que operarían como refugios temporales para 5 mil 500 personas

Ante la temporada de huracanes 2026, Yucatán cuenta con 79 escuelas que pueden ser habilitadas como refugios temporales en caso de que algún fenómeno meteorológico represente un riesgo para la población, informó Juan Balan, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada en Palacio de Gobierno, el funcionario explicó que los planteles están distribuidos en seis municipios considerados estratégicos para atender a familias que requieran un espacio seguro durante una emergencia.

Las escuelas se localizan en Mérida, Tizimín, Panabá, Dzilam González, Telchac Pueblo y Motul, con una capacidad conjunta para alrededor de 5 mil 500 personas. En promedio, cada inmueble puede recibir a unas 190 personas.

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De los 79 planteles contemplados, 66 se encuentran ubicados en zonas consideradas de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante huracanes y otras emergencias que pudieran afectar al territorio estatal.

Mérida concentra 28 refugios escolares

En el caso de Mérida, se tienen identificadas 28 escuelas que pueden funcionar como refugios temporales, con capacidad para recibir aproximadamente a mil 800 personas.

Balan señaló que, para garantizar que estos espacios se encuentren en condiciones adecuadas, la Segey trabaja en coordinación con Protección Civil Yucatán (Procivy) mediante inspecciones de campo.

Durante estas revisiones se lleva a cabo la validación de las cédulas de cumplimiento, con las que se verifica que las instalaciones mantengan las condiciones necesarias y que la información correspondiente se encuentre vigente.

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Escuelas regresarán a clases solo cuando sean seguras

La preparación de los planteles no concluye con la atención de la emergencia. Una vez que las condiciones meteorológicas mejoran y termina la contingencia, las autoridades aplican un protocolo para determinar cuándo es posible retomar las actividades escolares.

Antes del regreso de estudiantes, docentes y demás personal educativo, se realiza una revisión minuciosa de las instalaciones para descartar riesgos derivados del fenómeno meteorológico.

De acuerdo con la Segey, las actividades escolares se reanudan únicamente cuando existen condiciones seguras para toda la comunidad escolar, con lo que se busca evitar que los planteles sean reabiertos mientras persista algún riesgo para quienes acuden a ellos.