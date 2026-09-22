Trump, Dinamarca y Groenlandia firman acuerdo de seguridad para ampliar presencia militar de EU en el Ártico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firmaron este martes 22 de septiembre en Nueva York un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia.

El pacto fue rubricado durante la Asamblea General de Naciones Unidas y llega después de meses de tensión entre Washington, Copenhague y Nuuk por las declaraciones de Trump sobre su interés en adquirir Groenlandia.

Aunque no se han difundido todos los detalles del acuerdo, las partes han señalado que permitirá a Estados Unidos incrementar su infraestructura y capacidad militar en la isla, mientras Dinamarca mantiene su soberanía y Groenlandia conserva su derecho a la autodeterminación.

¿Qué establece el acuerdo sobre Groenlandia?

Trump había afirmado previamente que el entendimiento otorgaría a Estados Unidos responsabilidades permanentes sobre la seguridad de Groenlandia y limitaría la presencia estratégica de países considerados adversarios, especialmente Rusia y China.

Dinamarca y Groenlandia han presentado el pacto con una formulación distinta: ambas autoridades subrayan que el acuerdo fortalece la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, pero no cambia el estatus político de la isla.

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El contenido completo del convenio todavía no ha sido divulgado públicamente, por lo que persisten diferencias entre la manera en que Washington y Copenhague describen el alcance de las nuevas facultades estadounidenses.

Estados Unidos ampliará su presencia militar en Groenlandia

Estados Unidos ya mantiene en Groenlandia la Base Espacial Pituffik, antes conocida como Thule, una instalación clave para sistemas de alerta temprana y vigilancia en el Ártico.

El nuevo acuerdo abre la puerta a un despliegue militar más amplio y al desarrollo de nuevas instalaciones, en un momento de creciente competencia estratégica por el control de rutas marítimas, recursos naturales y capacidades militares en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha defendido que el acuerdo beneficia también a la OTAN y a Europa, mientras que Nielsen ha resaltado que el entendimiento reconoce los intereses de Groenlandia dentro de la cooperación internacional.

President Donald J. Trump officially signs the landmark Greenland security deal alongside Prime Minister Mette Frederiksen of Denmark and Prime Minister Jens-Frederik Nielsen of Greenland.



This HISTORIC deal is critical for American national security and defense in the Arctic… pic.twitter.com/OGoSWfjEhf — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Acuerdo llega tras meses de tensión con Trump

La relación entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas se deterioró durante 2025 y 2026 por las reiteradas declaraciones del mandatario estadounidense sobre la posibilidad de incorporar Groenlandia a Estados Unidos.

Copenhague y Nuuk rechazaron públicamente esa posibilidad y reiteraron que el territorio no estaba en venta. El entendimiento firmado este martes busca cerrar esa disputa mediante un esquema de cooperación militar que no altera formalmente la soberanía danesa sobre la isla.

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