CNHJ investigará denuncias de corrupción contra Erick Reyes León en Morena Campeche

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será la instancia encargada de investigar y determinar si son ciertos los señalamientos de presunta corrupción, violencia y transgresiones a la normatividad interna atribuidos al dirigente estatal del partido, Erick Reyes León. Las acusaciones fueron promovidas por el exdiputado local y exaspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, Roberto Reyes Jiménez, según afirmó la diputada federal Elda Clemente Castillo.

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Ante la queja presentada por Reyes Jiménez ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la legisladora llamó a no adelantar juicios sobre un asunto que, dijo, debe ser atendido estrictamente por las instancias partidistas correspondientes.

“Es un tema un poquito delicado que le corresponde a Honor y Justicia hacer las investigaciones correspondientes y realmente no podemos hablar de algo que no conocemos”, sostuvo.

Clemente Castillo señaló que no se atrevería a respaldar ni a formular una acusación contra el dirigente estatal sin contar con información plena sobre los hechos denunciados, enfatizando que corresponde a los directamente afectados presentar las pruebas y ejercer su derecho de réplica.

“Yo no me atrevería a levantar una acusación contra algo que no sé y que desconozco”, enfatizó, al insistir en que Morena cuenta con mecanismos internos para atender las inconformidades.

Explicó que, tras la presentación de la denuncia, la CNHJ emitirá el veredicto correspondiente, tal como ocurre en cualquier procedimiento interno donde existen instancias para determinar responsabilidades.

La diputada federal también llamó a la militancia a mantener la unidad y respetar las reglas internas, particularmente de cara al proceso electoral local 2026-2027, señalando que quienes participan en los procesos de selección deben aceptar las condiciones y resultados establecidos.

“Hay que saber ganar y unirse”, expresó la legisladora.

En este contexto, consideró que las aspiraciones personales no deben colocarse por encima del proyecto de transformación y pidió a los interesados en participar mantener la tranquilidad y evitar adelantarse a los tiempos establecidos por la dirigencia nacional.

Clemente Castillo reconoció que existen inconformidades entre militantes por lo que consideran falta de condiciones igualitarias, pero sostuvo que los procesos deben conducirse exclusivamente por las vías democráticas.

Finalmente, remarcó que la prioridad debe ser fortalecer la unidad y actuar bajo los principios de Morena, mientras la CNHJ resuelve las controversias en la entidad.

JGH