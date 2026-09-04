Tráiler sufre aparatosa volcadura y “se echa una siesta” a un costado de la carretera en Champotón

Tras perder el control del volante al tomar una curva, el conductor de un tráiler sufrió una volcadura sobre la carretera estatal Champotón - Felipe Carrillo Puerto.

Noticia Destacada Motociclista sin placas atropella a adulto mayor en bicicleta y huye en Champotón

De acuerdo con los informes, el percance ocurrió la tarde de este viernes alrededor de las 16:20 horas, a la altura del rancho El Retiro (kilómetro 16), en el tramo comprendido entre las localidades de Ulumal y Adolfo López Mateos.

A pesar de que la pesada unidad quedó acostada sobre la carpeta asfáltica, no se registraron personas lesionadas de gravedad, quedando el saldo únicamente en pérdidas materiales de regular cuantía y el susto del operador. Asimismo, las autoridades no reportaron intentos de rapiña en la zona.

Al lugar del accidente arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abanderar la carretera para evitar otro percance. Más tarde, la unidad siniestrada fue remolcada y retirada del sitio con el apoyo de grúas del servicio particular.

JGH