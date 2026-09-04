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Tráiler sufre aparatosa volcadura y “se echa una siesta” a un costado de la carretera en Champotón

Un tráiler volcó en el kilómetro 16 de la carretera estatal hacia Felipe Carrillo Puerto, en Champotón; no hubo lesionados y la Guardia Nacional abanderó la zona.

Por Jorge May

4 de sept de 2026

1 min

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El conductor habría perdido el control al tomar una curva.
El conductor habría perdido el control al tomar una curva. / Jorge May

Tras perder el control del volante al tomar una curva, el conductor de un tráiler sufrió una volcadura sobre la carretera estatal Champotón - Felipe Carrillo Puerto.

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De acuerdo con los informes, el percance ocurrió la tarde de este viernes alrededor de las 16:20 horas, a la altura del rancho El Retiro (kilómetro 16), en el tramo comprendido entre las localidades de Ulumal y Adolfo López Mateos.

A pesar de que la pesada unidad quedó acostada sobre la carpeta asfáltica, no se registraron personas lesionadas de gravedad, quedando el saldo únicamente en pérdidas materiales de regular cuantía y el susto del operador. Asimismo, las autoridades no reportaron intentos de rapiña en la zona.

Al lugar del accidente arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abanderar la carretera para evitar otro percance. Más tarde, la unidad siniestrada fue remolcada y retirada del sitio con el apoyo de grúas del servicio particular.

JGH

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