Estrenaban moto y terminan en el suelo: pareja resulta herida tras choque en Carmen

Un hombre y una mujer resultaron con lesiones en el rostro y diversas partes del cuerpo luego de verse involucrados en un accidente de tránsito mientras circulaban a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Taxista no logra frenar y se impacta contra vehículo en Ciudad del Carmen

Los hechos se registraron sobre la ampliación de la avenida 56, en el cruce con la calle 23, cuando la pareja se desplazaba con dirección hacia la avenida 10 de Julio a bordo de una motocicleta Italika 150Z color negro, la cual apenas tenía unos días de haber salido de la agencia y aún no contaba con placas de circulación.

Al llegar al cruce, el conductor de un automóvil MG color negro (placas DKB-855-C de Campeche) presuntamente realizó una maniobra intempestiva para esquivar a una camioneta que intentaba dar una vuelta en 'U'. Al volantear hacia el carril derecho, le cortó el paso a la motocicleta, provocando que el vehículo de dos ruedas se estrellara contra el costado del auto y ambos ocupantes salieran proyectados contra el pavimento.

A consecuencia de la caída, la pareja sufrió heridas en el rostro y contusiones, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria en el sitio y determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, mientras que los conductores involucrados esperaron a sus aseguradoras y llegaron a un acuerdo económico para la reparación de daños, evitando el remolque de las unidades al corralón.

JGH