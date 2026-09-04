Jorge Ortiz de Pinedo fue hospitalizado de emergencia, esto se sabe sobre su estado de salud

El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo, ha vuelto a causar mucha preocupación en el mundo del espectáculo, luego de hablar ante los medios de comunicación, donde reveló que estuvo cerca de tener un infarto.

Jorge Ortiz de Pinedo sorprendió al revelar que tuvo una emergencia de salud, pero que una intervención a tiempo, fue la clave para poder salvar su vida.

Noticia Destacada Jorge Ortiz de Pinedo tuvo un fuerte problema de salud que puso en riesgo su vida

¿Qué está pasando con la salud de Jorge Ortiz de Pinedo?

De acuerdo con las declaraciones del propio Jorge Ortiz de Pinedo, estaba haciendo un viaje familiar, cuando tuvo una fuerte crisis de salud, esto habría pasado en la ciudad de Monterrey.

“Tuve un evento muy extraño: fui a Monterrey a ver a mi familia, a mis nietas y a mi hijo allá y tuve un pequeño mareo, muy raro. Fui a un hospital, me atendieron muy amables en urgencias. Me empezaron a hacer pruebas. Me dijeron: ‘Llegó usted justo a tiempo para que no le diera un infarto’”

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En ese momento, el productor de televisión se logró salvar de tener un infarto, pero por recomendación de los doctores, ha frenado sus actividades profesionales para poder centrarse en su recuperación.

También ha revelado que tiene un programa riguroso de terapia cardiopulmonar, por lo que el comediante estuvo varios meses en Monterrey, donde las condiciones del clima son buenas para su respiración, aunque aseguró que ya puede estar más tiempo en la CDMX.

“Ya puedo estar un ratito, no mucho tiempo, sin oxígeno en la Ciudad de México”

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