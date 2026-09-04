Debuta Santi Giménez con el Porto que enfrentó al Moreirense en la Primeira Liga

El delantero mexicano Santiago Giménez consumó su debut con el Porto en la Primeira Liga de Portugal, cuando su equipo enfrentó al Moreirense. El hijo del “Chaco” entró al terreno de juego al minuto 75 cuando sustituyó a Borja Sainz. Su nueva “familia” ya ganaba 2-1, marcador que fue definitivo.

“Chaquito” no había tenido actividad oficial desde que jugó algunos minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, cuando el Tri enfrentó a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo.

Giménez llegó al Porto procedente del AC Milán, equipo con el que no tuvo el éxito que esperaba, y aunque tuvo algunos momentos brillantes, nunca se pudo consolidar con la escuadra italiana que vive una de las épocas menor fructíferas de su historia.

Al final esto es Santiago Giménez 🇲🇽, un nueve rematador que siempre va a buscar el arco. No necesita tener tanto tiempo el balón para influir. Tuvo un buen debut con el Porto, hizo dos tiros al arco, uno desde afuera del área y otro dentro de ella.🎯 pic.twitter.com/CeFSpf7iXW — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 4, 2026

En el partido contra el Moreirense, Santi disputó los últimos 15 minutos del compromiso en los que logró sacar dos potentes disparos a puerta, generó algunas oportunidades, una clara para gol, y ganó algunos duelos. El atacante ahora luce el 29 en su dorsal.

El Porto se ubica en el primer lugar de la clasificación general de la liga de Portugal con 15 unidades y con marca perfecta, al sumar cinco victorias en el mismo número de partidos jugados.

El Moreirense fue el que abrió el marcador con un gol de Dinis Pinto al minuto 20, pero los Dragones lograron la remontada para llevarse la victoria con anotaciones Jan Bednarek al 37' y William Gomes al 58'.