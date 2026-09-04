Taxista no logra frenar y se impacta contra vehículo en Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación fue el saldo de un percance vial registrado durante la tarde de este viernes en calles de la colonia Benito Juárez, luego de que el conductor de un taxi no lograra frenar a tiempo e impactara por alcance contra la parte trasera de una camioneta particular.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la ampliación de la avenida 56, cuando el operador de un taxi Dodge Attitude (colores rojo y blanco, número económico 2759 y placas A-543-BED de Campeche) circulaba con dirección hacia el puente Zacatal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el taxista presuntamente no guardó la debida distancia de seguridad, por lo que al no poder detener su marcha terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Toyota Corolla, color blanco (placas DHC-023-C de Campeche), que avanzaba sobre el mismo carril.

Tras el choque, la camioneta presentó daños de consideración, pero el taxi resultó con las mayores afectaciones al quedar con el cofre levantado y severos daños en el radiador y la defensa delantera. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Al sitio acudieron ajustadores de seguros para deslindar responsabilidades y llegar a un acuerdo. Al resolver la situación mediante sus aseguradoras, no fue necesaria la intervención de peritos de Tránsito; posteriormente, ambas unidades fueron orilladas para liberar la circulación vehicular en este concurrido sector.

JGH