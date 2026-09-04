“El tren de la 4T va a seguir”: Reyes León defiende proceso interno de Morena rumbo a 2027

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Erick Alejandro Reyes León, calificó de “ridícula” y “ociosa” la queja formal presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por el exdiputado morenista y exaspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Campeche, Roberto Reyes Jiménez, quien denunció presuntos actos de corrupción, exclusión, violencia y transgresiones a la normatividad interna, además de señalar una supuesta imposición del exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en dicha posición.

Cuestionado sobre el procedimiento que seguirá la dirigencia estatal ante la advertencia de Reyes Jiménez de impugnar primero ante Morena Nacional y, de no obtener una resolución favorable, recurrir a los órganos electorales jurisdiccionales, el líder morenista minimizó el señalamiento y defendió el proceso interno, al asegurar que se desarrolló conforme a las reglas del partido.

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“La palabra es ridículo”, expresó, al considerar que resulta “ocioso” pensar que el proceso estuvo viciado. Incluso comparó el mecanismo de selección con el utilizado para elegir a Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la Presidencia de México, al señalar que se trata del mismo procedimiento interno.

Reyes León anticipó que el exaspirante probablemente continuará con su inconformidad, pero pidió “dar vuelta a la página” y concentrarse en el proceso electoral de 2027. “Bye, hermano”, respondió al ser cuestionado sobre la queja, y sostuvo que quienes cuestionan el procedimiento podrían estar buscando dividir al movimiento desde su interior.

“Si no entiendes que el tren de la 4T ya avanzó para el 2027, el tren va a seguir”, afirmó, al insistir en que Morena ya cuenta con coordinador estatal y que ahora corresponde trabajar para obtener el triunfo electoral.

En otro tema, el dirigente estatal lamentó la adhesión de las exdiputadas de Morena, Marisela Flores Moo y Gladys Rivera López, ahora como integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), al considerar que su salida era algo anunciado y que únicamente se formalizó recientemente.

Reyes León criticó severamente al partido naranja, al que calificó de “corrupto” y “partido basura”, además de acusarlo de votar en contra del bienestar social y de haberse opuesto a los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque reconoció que ambas exlegisladoras tienen derecho a incorporarse al instituto político que decidan, sostuvo que Morena no pierde con su salida. “Lo que perdemos es nada”, sentenció, al afirmar que se trata de un momento de definiciones rumbo a 2027 y presumir que Morena mantiene una posición favorable en las preferencias electorales.