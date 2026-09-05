Vecinos de Champotón denuncian basurero a cielo abierto y malos olores en la avenida 500

Varios metros a la orilla de la avenida 500, al sur de Champotón, están siendo utilizados como auténticos tiraderos de basura, una situación que comienza a generar molestias entre los vecinos del sector debido a los problemas de los malos olores.

Noticia Destacada “El progreso no ha llegado": denuncian falta de servicios básicos en la colonia Mirador II de Champotón

El problema, de acuerdo con vecinos, estaría relacionado principalmente con el deficiente servicio de la recolección de basura y a la falta de vigilancia por parte de las autoridades.

Tras un recorrido por este sector de la ciudad, se constataron poco más de 100 metros en orilla de esta avenida que están cubiertos de basura, entre ellos cantidad de PET, bolsas de basura y botellas de vidrio.

Susana Delgado comentó que mucha gente de colonias aledañas arroja su basura con el argumento de que el recolector de la basura no pasa en sus horarios: “Claro, eso no justifica el actuar; sin embargo, sí creo que los camiones de la basura deben de respetar sus horarios. Otra, no hay vigilancia, urge que vengan a verificar esta situación”, añadió.

Advierten que, de no poner ahora un freno, los cúmulos de basura se pueden seguir expandiendo por esta zona de la ciudad.

JGH