“El progreso no ha llegado": denuncian falta de servicios básicos en la colonia Mirador II de Champotón

Ante la falta de pavimentación y la ausencia de una ampliación de la red del alumbrado público, algunos moradores de la colonia Mirador II aseguran sentirse en el abandono, al grado que ya son conocidos como “los olvidados”.

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En dicho sector habitan alrededor de 30 familias, quienes enfrentan desde hace varios años condiciones de acceso deficientes a calles, las cuales permanecen en penumbras debido a la falta de alumbrado.

Este asentamiento se ubica al término de la calle 27, el cual concluye en una zona rocosa, donde en la parte más alta se alza otro cerro convertido en vialidad y con postes. Abajo, el progreso no ha llegado.

María García Salgado, vecina del sector, comentó que lleva cinco años viviendo en esta zona y durante todo ese tiempo la arteria no ha recibido trabajos de pavimentación, ni cuenta con alumbrado público.

“Cinco años llevo viviendo aquí y nunca ha recibido pavimentación ni alumbrado público. Se me dificulta bastante porque, como ve, no entran carros ni nada. Me toca moverme a pie con mis niñas”, destacó.

Respecto al alumbrado público, la declarante manifestó su preocupación, toda vez que la situación se complica de noche: “La calle permanece oscura”, concluyó.

Tras un recorrido por este sector, igual fueron abordados otros moradores, quienes externaron su malestar y preocupación.

JGH