Tromba deja sin luz a comunidades de Candelaria y abejas complican reparaciones

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja a marchas forzadas para restablecer el suministro de energía eléctrica en diversas comunidades del municipio, luego de las afectaciones ocasionadas por la fuerte tromba registrada durante el día de ayer.

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Las intensas lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento provocaron la caída de árboles sobre las líneas de tendido eléctrico, lo que ocasionó daños y el rompimiento de cables, dejando sin energía a numerosas familias de distintas localidades.

De acuerdo con información recabada, cuadrillas de la CFE mantienen labores de reparación en el tramo Golondrinas-Ramonal-Cuauhilá, así como en otras comunidades donde el suministro permanecía interrumpido a consecuencia de los daños registrados en la infraestructura eléctrica.

Los trabajos se han desarrollado bajo condiciones complicadas, debido a que parte de las líneas resultaron afectadas por la caída de árboles y ramas, por lo que los trabajadores han tenido que realizar labores de limpieza, retiro de vegetación y reparación de cables y postes para avanzar en la recuperación del servicio.

A estas dificultades se sumó la presencia de abejas, aparentemente africanas, en algunos de los postes donde las cuadrillas necesitaban intervenir. Ante el riesgo que representaba continuar las labores en esas condiciones, fue necesaria la intervención de apicultores de la zona, quienes apoyaron para retirar o controlar los enjambres y permitir que los trabajadores pudieran continuar con las reparaciones.

Pese a los obstáculos, el personal de la CFE ha logrado restablecer el servicio en algunas comunidades, mientras que en otras las labores continúan de manera ininterrumpida para conseguir que la energía eléctrica llegue nuevamente a las viviendas afectadas.

Las cuadrillas mantienen recorridos por las zonas donde se reportaron interrupciones para identificar los puntos dañados y atenderlos de manera gradual. Entre las principales acciones se encuentra el corte y retiro de árboles que permanecen sobre las líneas, así como la reparación de los conductores afectados por la tormenta.

Habitantes de las comunidades afectadas reconocieron el trabajo realizado por el personal de la CFE, al destacar que los trabajadores continúan laborando pese a las condiciones adversas generadas por las lluvias y los fuertes vientos.

Los pobladores señalaron que la recuperación del suministro es necesaria para que las familias puedan retomar sus actividades cotidianas, por lo que esperan que las labores permitan restablecer por completo el servicio en las próximas horas.

Las cuadrillas permanecen desplegadas en distintos puntos de Candelaria, atendiendo los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico y avanzando en la recuperación de la red eléctrica.

JGH