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Vecinos acorralan a presunto ladrón y lo entregan a la Policía en Playa del Carmen

El hombre fue sorprendido presuntamente intentando abrir un vehículo en el estacionamiento de la plaza Walmart de la Cruz de Servicios.

Por Redacción Por Esto!

5 de sept de 2026

1 min

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Clientes de la plaza señalaron que los robos a vehículos han aumentado y pidieron mayor vigilancia
Clientes de la plaza señalaron que los robos a vehículos han aumentado y pidieron mayor vigilancia / Especial

Ciudadanos acorralaron a un hombre en el estacionamiento de la plaza Walmart de la Cruz de Servicios en Playa de Carmen, cuando intentaba abrir un vehículo particular, minutos después lo entregaron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Testigos de los hechos informaron que el hombre terminó detenido luego de ser sorprendido intentando abrir un vehículo en el estacionamiento, pues dicen que los cristalazos han aumentado en la zona.

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Los hechos ocurrieron en la plaza Waltmar ubicada sobre la avenida 115 con avenida Colosio, los testigos al descubrir al sujeto lo persiguieron hasta una tienda “First Cash” donde fue acorralado hasta que llegaran los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes lo aseguraron y trasladaron a los separos.

Clientes señalaron que los robos en este estacionamiento no son nuevos y atribuyeron parte del problema a la falta de iluminación durante la noche, y es como los ladrones se aprovechan de los puntos vulnerables para los automovilistas.

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