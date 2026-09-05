¡Estratosférico! Lanzan iPhone de más de 30 mil metros de altura e impone récord Guinness

Cuando escuchas que alguien lanzó un iPhone desde la estratosfera en caída libre hasta la tierra, probablemente pienses que es una fake news o una verdadera locura. Sin embargo la unión de dos marcas tecnológicas logró la hazaña y rompió un curioso récord Guinness este 2026.

Se trata de una alianza entre la marca Rhinoshield, fabricante de fundas para celulares y la empresa aeroespacial SentInto Space. Montaron en un globo un iPhone 17 Pro Max y lo elevaron hasta los 30,067 metros de altura para soltarlo en caída libre. La estricta regla del Récords Guinness es que solo tenía que llevar una funda protectora comercial.

Y así, el 24 de julio fue liberado al vacío. Tardó unos 25 minutos en llegar a la Tierra, enfrentando temperaturas de hasta -60 grados centígrados y cambios de presión extrema. Cayó en una zona deshabitada de Suecia y la sorpresa, después de cinco horas de búsqueda, es que el celular funcionaba con normalidad. Se tomaron algunas fotografías y se hicieron llamadas telefónicas.

¿Qué récord rompió esta "locura" tecnológica?

La caída de más de 30 kilómetros solo rompió el "récord oficial a la mayor caída de un teléfono con funda sobre terreno natural", una hazaña ¡estratosférica! Que podrás ver en video.

¿Compararías una de estas fundas para proteger tu smartphone? La ciencia y la tecnología ya demostraron por qué sí deberías.