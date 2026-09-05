Le hizo caso al GPS, bajó en sentido contrario y chocó contra un taxi en Champotón

Un accidente entre un Chevrolet Aveo y un taxi Nissan Sentra se registró en el cruce de las calles 13 y 16, en la colonia Puente Viejo, en Champotón, dejando solo daños materiales de consideración.

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El hecho ocurrió la tarde de este sábado, cuando el conductor del Chevrolet Aveo, con placas del estado de Chiapas, se metió en sentido contrario al bajar el puente de Champotón.

Al mismo tiempo, el vehículo de alquiler se asomó en la esquina de la calle 13 y colisionó contra un costado de la parte trasera de la unidad.

El accidente involucró a un Chevrolet Aveo con placas de Chiapas y a un taxi Nissan Sentra. / Israel Lozano

El conductor del vehículo con placas foráneas argumentó que, si bajó del puente en esa dirección, fue porque así se lo indicó su aplicación de GPS. No obstante, a la altura de la caseta de Policía existen señalamientos.

Ambos conductores, se dijo, llegaron a un acuerdo en el lugar de los hechos. La Policía hizo acto de presencia.

JGH