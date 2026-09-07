Apagones en Campeche: ¿Se dañó tu refrigerador u otro aparato? Así puedes solicitar el pago a la CFE

Los apagones y las variaciones de voltaje se han convertido en una preocupación recurrente para familias y comerciantes de Campeche, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando tormentas, vientos, árboles caídos y fallas en la infraestructura pueden provocar interrupciones repentinas del suministro eléctrico.

Noticia Destacada Hartos de los apagones, vecinos de Santa Ana bloquean la avenida Colosio en Campeche

Durante las últimas semanas, los reportes periodísticos y las denuncias vecinales se han concentrado en el Centro Histórico, San Román, Santa Ana, San Francisco, Tepeyac, Lomas de San Rafael, Siglo XXI, Colonial Campeche, Esperanza y Fidel Velázquez, en la capital. También se han documentado afectaciones en Santa Lucía, La Ermita, 7 de Agosto y Castamay.

Estas zonas no constituyen una clasificación oficial de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sino un recuento de los sectores mencionados con mayor frecuencia en reportes ciudadanos y publicaciones periodísticas recientes.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio de Santa Ana, donde vecinos bloquearon la avenida Luis Donaldo Colosio después de permanecer cerca de 24 horas sin electricidad. Los habitantes exigieron atención a los cortes recurrentes y advirtieron afectaciones para adultos mayores y personas que necesitan permanecer en espacios climatizados.

Los problemas eléctricos también han impactado servicios básicos. Variaciones registradas en los equipos del pozo Santa Margarita y el Cárcamo Aeropuerto afectaron el suministro de agua en sectores como Quinta de los Españoles, Colonia México, Hacienda Santa María, Esperanza, Siglo XXI, San Arturo, Vicente Guerrero, Buenavista, Samulá, Lázaro Cárdenas, San Cayetano, Villas Colosio, Villas Allende, Héroes de Chapultepec, Bosques de Campeche y Prado.

Ciudad del Carmen también acumula reportes

En Ciudad del Carmen, los apagones y “bajones” de energía han provocado protestas y bloqueos ciudadanos. Durante 2026 se habían contabilizado al menos ocho cierres de calles, avenidas y tramos de la carretera federal 180 relacionados con fallas en el servicio eléctrico.

Entre las zonas afectadas recientemente se encuentran el fraccionamiento Puesta del Sol y la colonia Ortiz Ávila, cuyos habitantes bloquearon la carretera Carmen-Puerto Real después de permanecer más de cinco horas sin electricidad.

¿Cómo proteger refrigeradores, televisores y computadoras?

Cuando la electricidad comienza a parpadear, disminuye su intensidad o regresa de manera intermitente, lo recomendable es desconectar los aparatos más sensibles y esperar hasta que el suministro se estabilice antes de volver a conectarlos.

Los usuarios pueden considerar las siguientes medidas:

Utilizar reguladores de voltaje para refrigeradores, televisores y otros aparatos sensibles.

para refrigeradores, televisores y otros aparatos sensibles. Instalar supresores de picos para proteger equipos ante aumentos repentinos de tensión.

Usar un no-break o UPS en computadoras, módems, consolas y equipos que necesiten permanecer encendidos.

Evitar conectar varios aparatos de alto consumo en una sola extensión.

Revisar la instalación eléctrica del domicilio con un electricista calificado.

No reconectar todos los electrodomésticos al mismo tiempo cuando regrese la energía.

La Procuraduría Federal del Consumidor explica que el regulador protege contra variaciones de voltaje, mientras que el no-break permite mantener temporalmente encendidos determinados equipos durante una interrupción del servicio.

¿Dónde reportar un apagón o variaciones de voltaje?

La CFE recibe reportes mediante el teléfono 071, disponible las 24 horas; su portal de internet, en la sección “Reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica”, y la aplicación CFE Contigo. Para agilizar la atención se recomienda proporcionar el número de servicio, dirección completa, referencias y una descripción de la falla.

Es importante solicitar y conservar el número de reporte, así como anotar la fecha y hora del apagón. También conviene tomar fotografías o videos de los aparatos afectados, guardar comprobantes de compra y no desechar los equipos antes de que sean revisados.

¿La CFE paga los aparatos dañados?

Si un electrodoméstico resulta averiado por una falla imputable a la CFE, el usuario puede presentar una reclamación gratuita en un Centro de Atención a Clientes. El trámite debe iniciarse dentro de los 30 días posteriores a la falla.

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Entre los requisitos se encuentran tener un contrato vigente y al corriente, presentar identificación oficial del titular, llenar el formato de reclamación, entregar un escrito con la fecha y hora aproximada del incidente y acreditar la propiedad de los aparatos o el uso del inmueble. La CFE establece un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir una respuesta, aunque el pago o la reparación dependerán del resultado de la investigación.

Ante la recurrencia de los apagones en Campeche, contar con protecciones eléctricas y documentar cada interrupción puede ayudar a disminuir pérdidas y facilitar una reclamación en caso de daños a refrigeradores, aires acondicionados, pantallas, computadoras u otros equipos.

JGH