Nuevo comandante de la 33/a Zona Militar en Campeche asume el cargo

En cumplimiento del mandato de la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, el General de Brigada de Estado Mayor Pablo Anguiano Galindo asumió este lunes el mando de la 33/a Zona Militar, en sustitución del General de Brigada de Estado Mayor José Efraín Amancio González Zea, por un periodo que concluirá el 1 de septiembre de 2027.

Durante una ceremonia solemne realizada en la explanada del 10/o. Batallón de Infantería, el titular de la X Región Militar, General de División de Estado Mayor José Francisco Terán Valle, tomó protesta al nuevo comandante, quien asumió formalmente la responsabilidad de conducir el Cuartel General y las unidades jurisdiccionadas a este mando territorial.

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El acto contó con la presencia de representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como autoridades militares, quienes atestiguaron el relevo de mando, considerado parte de la continuidad institucional del Ejército Mexicano en Campeche.

Durante la ceremonia se rindieron los honores correspondientes a la Bandera Nacional y se entonó el Himno Nacional Mexicano, como parte del protocolo militar que acompañó la protesta de bandera del nuevo comandante.

Con esta responsabilidad, Anguiano Galindo refrendó el compromiso de desempeñar sus funciones con estricto apego a las leyes, reglamentos y principios que rigen al Ejército Mexicano, bajo los valores de legalidad, disciplina, honor y lealtad.

La 33/a Zona Militar mantiene presencia permanente en Campeche y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad, atender las necesidades de la población y contribuir al bienestar de las familias campechanas.

La ceremonia representó también la continuidad de la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en Campeche y del compromiso de servir a México con honor, lealtad y patriotismo, así como con respeto a los derechos humanos.

Al concluir el acto protocolario, los directivos y mandos del Ejército Mexicano en Campeche se presentaron ante el nuevo comandante y se pusieron formalmente a sus órdenes, con lo que quedó establecido el nuevo mando de la 33/a Zona Militar.