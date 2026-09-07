Esposa de Einar Méndez agradece el apoyo recibido tras la muerte del entrenador: “Vuela a lo más alto”

El pasado viernes 4 de septiembre de 2026 perdió la vida Einar Méndez, destacado entrenador personal, influencer y fisicoculturista de 48 años. La noticia sorprendió a la comunidad del fitness y del entretenimiento en México, pues el entrenador era ampliamente conocido por trabajar con diversas estrellas del país.

Fue Martha Debayle, con quién Méndez trabajó de cerca durante nueve años, la encargada de confirmar el deceso del entrenador. El deceso coincidió con la celebración de su aniversario junto a su esposa, Yan, quién ahora usó sus redes sociales para compartir un video en donde agradeció el apoyo recibido tras la muerte de su esposo.

Noticia Destacada Muere Adriana García, famosa influencer sinaloense a sus 31 años de edad

¿Qué dijo Yan Méndez, esposa de Einar Méndez tras su fallecimiento?

Por medio de un emotivo video compartido en redes sociales, Yan Méndez, dedicó conmovedoras palabras a quien fuera su compañero de vida, destacando la luz y el impacto positivo que dejó en todas las personas que entrenó y acompañó. Además de agradecer el apoyo que recibió tras confirmarse el deceso de su esposo.

En su video, Yan señaló que personas con las que trabajó Einar Méndez, la buscaron para mandarle palabras de apoyo, además de reconocer el impactó que tuvo su esposo en diversas vidas. Aunado a esto; Yan comentó que su pareja siempre fue un hombre fuerte tanto física como mentalmente.

El clip compartido en su cuenta oficial de Instagram, fue acompañado de una descripción en donde se despidió de su pareja y aseguró que en algún momento se volverían a encontrar. “Descansa en Paz Amor de Mi Vida. Vuela a lo más alto y te prometo que nos volveremos a encontrar” escribió Yan.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal