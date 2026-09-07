¡Sorpresa en el tecnológico! Captan a un zorro gris merodeando por el Itescham en Champotón

Un zorro gris, conocido en lengua maya como Ch´omak, fue avistado la mañana de este lunes en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Champotón, Itescham.

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La persona que se percató de la presencia de este mamífero, nativo de la Península de Yucatán, no dudó un solo instante en captar el momento con su teléfono celular.

De las vistas en las áreas verdes de mi trabajo, escribió la usuaria Sara Julia Rosado Bernabé.

Según los datos recabados, el zorro gris es uno de los pocos cánidos en el mundo capaz de trepar árboles.

El avistamiento ocurrió en un área verde retirada de la mancha urbana del municipio. / Especial

Debido a que en la zona urbana no es común observar este tipo de especies, este avistamiento causó asombro, aunque ocurrió en un lugar retirado de la mancha urbana, que es donde se localiza dicho plantel educativo.

JGH