Hartos de los apagones, vecinos de Santa Ana bloquean la avenida Colosio en Campeche

Vecinos del barrio de Santa Ana cerraron la avenida Luis Donaldo Colosio en protesta por los constantes apagones que afectan a la zona, una medida que provocó un fuerte congestionamiento vial y largas filas de vehículos en los alrededores.

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El bloqueo se concentró entre las calles Perú y Ecuador, con afectaciones que alcanzaron sectores cercanos a la colonia Tomás Aznar. La interrupción de la circulación obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar sus recorridos.

JGH