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Hartos de los apagones, vecinos de Santa Ana bloquean la avenida Colosio en Campeche

Habitantes de Santa Ana bloquearon la avenida Luis Donaldo Colosio para protestar por apagones constantes; la medida generó largas filas y desvíos en Campeche.

Por Alejandro Pech

4 de sept de 2026

1 min

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Vecinos del barrio de Santa Ana cerraron la avenida Luis Donaldo Colosio. / Alejandro Pech

Vecinos del barrio de Santa Ana cerraron la avenida Luis Donaldo Colosio en protesta por los constantes apagones que afectan a la zona, una medida que provocó un fuerte congestionamiento vial y largas filas de vehículos en los alrededores.

Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre con dosis de presunta droga en la colonia La Peña de Campeche.

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JGH

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