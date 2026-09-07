Aldo Rendón habla sobre su estado de salud tras su salida de LCDFM: “Nada sencillo”

El estilista e influencer Aldo Rendón reapareció en sus redes sociales tras abandonar ‘La Casa de los Famosos México’ por complicaciones médicas. El fashion stylist decidió hablar sobre su actual estado de salud tras abandonar el reality show de manera abrupta, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

En sus declaraciones sobre su estado de salud, Rendón habló sobre su diagnóstico, y afirmó que la situación ha sido compleja y requiere atención inmediata. Esto sorprendió a sus fanáticos y amigos que comentaron la publicación del influencer mostrando su apoyo y cariño.

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¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón?

Rendón explicó que el diagnóstico aún no es definitivo y explicó que ya se encuentra bajo supervisión médica y realizándose estudios. Aclaró que descarta una enfermedad respiratoria común, pero que los doctores evalúan múltiples factores con la finalidad de asegurar un diagnóstico.

La frase que resume su situación fue: “Son muchas cosas... nada sencillo, pero esperemos que tampoco nada catastrófico”. Durante las últimas dos semanas en la competencia, Aldo Rendón intentó soportar las molestias sin la medicación adecuada para el dolor, pues padece de gota y dicho tratamiento chocaba con sus problemas hepáticos previos.

Su retiro del programa ocurrió a inicios de septiembre, cuando comunicó a la producción y a sus compañeros que las condiciones del encierro no le permitían seguir con su tratamiento reversible. A través de un mensaje grabado desde su cama, desmintió los rumores que atribuían su salida al odio en redes o a la presión social.

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