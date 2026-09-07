Productores exigen seguro catastrófico para sembrar sorgo en Hopelchén

Fernado Catzín Aké secretario general de la Asociación de Productores de Maíz, Soya. Sorgo y otros granos del estado de Campeche, exigió al gobierno federal la aplicación emergente de un Seguro Catastrófico para que los productores puedan sembrar sorgo, ante el siniestro del 95 por ciento de miles de hectáreas de cultivos de maíz, soya y chigua, principalmente en la región de Los Chenes.



A través de un video, el dirigente campesino originario de la comunidad de Iturbide mostró el siniestro de los cultivos de soya y maíz por falta de lluvias de temporal, e indicó que, el ciclo de siembra primavera-verano 2026, ha sido catastrófico porque ha sido el peor año para el campo campechano y en especial del municipio de Hopelchén, en los últimos cinco años.



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De manera directa, el dirigente productor se dirigió a Carlos Baqueiro Cáceres titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal en Campeche para que contemple a los campesinos campechanos y cheneros dentro de un plan emergente como lo es el Seguro Catastrófico y con ello poder sembrar como la única opción alrededor de 20,000 hectáreas de sorgo, y poder “paliar” las pérdidas económicas en el campo por los siniestros de sus cultivos.



Mencionó que, el campo chenero está en crisis absoluto y esa situación es parejo en todo el estado, porque las cosechas no solo se perdieron en Los Chenes, sino también en los municipios de Campeche y en los del Camino Real.



En el caso de Hopelchén explicó que, fue un mal año para los cultivos de soya y en otros años ya estarían esperando una muy buena producción de la oleaginosa y en esta ocasión no se logró ni el dos por ciento de la cosecha.



Indicó que, el panorama es triste en el campo pues también les fue muy mal en los cultivos de maíz en donde se perdieron alrededor de 85,000 hectáreas en todo el estado de Campeche, de las cuáles 55,000 hectáreas están en el municipio de Hopelchén.

Indicó que, si no llueve lo abundante y lo suficiente de esta fecha al 20 de septiembre, se estaría perdiendo el total de la superficie sembrada en la entidad, pues al momento el siniestro es del 95 por ciento de las hectáreas sembradas y aún existe una esperanza de lograr esos 5 por ciento que pueden salvarse si llueve pronto.



Expreso que, se perdieron en todo el estado unas 60,000 hectáreas de soya y en Hopelchén la superficie siniestrada es de 55,000 hectáreas, pues en Los Chenes es donde se concentra más la mayor superficie de la siembra de la oleaginosa.



Mencionó que a través de la Sader y de la SDA del gobierno del Estado se pueda exigir a las oficinas centrales de la Sader en la Ciudad de México la aplicación del Seguro Catastrófico para la siembra emergente de sorgo, y que todos los que sembraron maíz, soya y chigua puedan ser beneficiados con ese seguro para el campo.



Expresó que, si logran ese Seguro Catastrófico que sería invertido en la compra de diésel y el pago de rastreo para la preparación de las tierras podrían sembrar el 30 por ciento de la superficie sembrada de soya en Hopelchén, es decir estarían sembrando arriba de 15,000 hectáreas de sorgo con la esperanza de llueva en los meses de septiembre y octubre, y ya no trabajarían el 70 por ciento restante.



Mencionó que su agrupación tiene un padrón de 18,000 productores en todo el estado de los municipios de Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní y propiamente de Hopelchén, a quiénes exhortó a unirse y hacer una exigencia de forma pacífica ante la Sader México de ese Seguro Catastrófico que tanta falta hace a los campesinos campechanos y cheneros, que perdieron sus siembras de maíz, soya y sorgo del periodo primavera-verano 2026.

Por último, invitó a los funcionarios de la Sader y de la SDA recorrer todos los campos de cultivo siniestrados para que constantes los siniestros y la crisis en que está inmerso el campo ante la falta de lluvias de temporal.