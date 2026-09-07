¿Buscas una casa más grande? Infonavit ofrece opciones para aumentar el monto del crédito en Yucatán

La combinación de créditos para incrementar el monto de financiamiento se ha convertido en una de las alternativas que más utilizan los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que buscan adquirir una vivienda de mayores dimensiones y mejores condiciones.

Mauricio Sahuí Rivero, delegado del Infonavit en Yucatán, explicó que durante la feria itinerante de servicios realizada en Mérida se atendieron diversas consultas relacionadas con las opciones que tienen los trabajadores para incrementar su capacidad de compra.

Detalló que una de estas alternativas es Infonavit Total, esquema mediante el cual los trabajadores pueden combinar sus créditos para alcanzar un monto mayor y, con ello, acceder a una vivienda que se ajuste mejor a sus necesidades.

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Combinan financiamientos

Indicó que también existe la posibilidad de combinar el financiamiento del Instituto con otras opciones, como créditos de Fovissste, mientras que para algunos trabajadores está disponible el esquema de Cofinavit, que permite complementar el préstamo del Infonavit con un financiamiento bancario.

“Todas estas medidas tienen como objetivo facilitar que los derechohabientes puedan acceder a mayores montos”, señaló.

Sahuí Rivero indicó que la posibilidad de combinar créditos resulta especialmente atractiva para quienes, de manera individual, no alcanzarían el monto necesario para adquirir una vivienda con las características que buscan.

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Explicó que estas opciones también han despertado interés entre los jóvenes, debido a que una de las principales necesidades de este sector es contar con alternativas que les permitan independizarse y adquirir una vivienda propia.

Menos requisitos

En este sentido, destacó las facilidades contempladas dentro del programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se han reducido algunos de los requisitos para que los trabajadores jóvenes puedan acceder a un financiamiento.

Señaló que ahora es suficiente con demostrar seis meses de relación laboral y estar dados de alta con un ingreso equivalente al salario mínimo, además de no haber utilizado previamente su crédito, para poder acceder a las opciones de financiamiento contempladas dentro de este programa.

El delegado resaltó que estas medidas buscan ampliar el acceso a la vivienda para sectores que anteriormente podían enfrentar mayores dificultades para cumplir con los requisitos de un crédito.

Añadió que el objetivo es que los trabajadores, particularmente quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida laboral, puedan aprovechar las alternativas disponibles y avanzar hacia la adquisición de una vivienda propia.