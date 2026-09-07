Abuelita invade carril y provoca accidente con un motociclista en Chetumal

La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la capital del estado, luego de que una mujer de la tercera edad invadiera el carril de una motocicleta en el cruce de la avenida Emilio Portes Gil con Lombardo Toledano, en la colonia Miraflores. El hecho fue reportado a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito.

De acuerdo con testigos, la mujer circulaba con preferencia sobre la avenida Portes Gil, pero al intentar realizar un cambio de dirección no tomó las medidas de precaución necesarias. En esa maniobra terminó invadiendo el carril por donde transitaba un motociclista, lo que provocó que este perdiera el control de su unidad y cayera al pavimento. El conductor resultó lesionado tras el impacto, generando preocupación entre los vecinos que presenciaron la escena.

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Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar al motociclista. Tras la revisión inicial, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque se le brindaron indicaciones médicas para dar seguimiento a su recuperación. La atención inmediata fue clave para evitar complicaciones mayores, mientras que la motocicleta quedó con daños visibles en la carrocería.

Elementos de la Dirección de Tránsito del Estado también se presentaron en el sitio para realizar el deslinde de responsabilidades. Representantes de la aseguradora de la mujer involucrada acudieron para establecer un acuerdo con el motociclista, en un intento de resolver el conflicto sin que el caso se prolongue en instancias judiciales.

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Autoridades han reiterado la necesidad de respetar los señalamientos de tránsito y extremar precauciones al conducir, especialmente al realizar cambios de dirección o incorporaciones en avenidas concurridas.

La mujer de la tercera edad, protagonista involuntaria del accidente, quedó bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes determinarán las sanciones correspondientes según el reglamento. Mientras tanto, el motociclista lesionado enfrenta un proceso de recuperación que dependerá de la atención médica y del seguimiento que reciba en los próximos días.