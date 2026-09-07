Sheinbaum reafirma soberanía de México: “No es ni será colonia ni protectorado de ningún país”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este lunes la defensa de la soberanía nacional y sostuvo que el país no será colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria vinculó su posicionamiento con las conmemoraciones del mes de la patria, periodo en el que México recuerda el inicio de la lucha por la Independencia.

“México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”, expresó Sheinbaum.

La Presidenta agregó que el país se mantiene como una nación “libre, independiente y soberana”, una idea que ha reiterado en distintos actos públicos y discursos recientes.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la soberanía de México?

El mensaje de Sheinbaum se concentró en tres conceptos: libertad, independencia y soberanía.

La mandataria sostuvo que estos principios forman parte de la identidad nacional y de la posición que su gobierno pretende mantener frente a otros países.

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También vinculó esta postura con septiembre, mes en el que se conmemoran acontecimientos centrales de la historia de México.

Sheinbaum insiste en defensa de la independencia nacional

La Presidenta ha recurrido en distintas ocasiones a la defensa de la soberanía como uno de los ejes de su discurso político.

En este nuevo mensaje, evitó mencionar a algún gobierno extranjero en específico y formuló su postura en términos generales.

La publicación ocurre además en un contexto en el que el Gobierno de México mantiene diálogo con distintos países en temas de seguridad, comercio, migración y cooperación internacional.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026

“México es un país libre, independiente y soberano”

Sheinbaum cerró su mensaje con una afirmación directa sobre la condición del país.

“Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió.

Con ello, la mandataria retomó uno de los mensajes que ha utilizado con mayor frecuencia durante las actividades relacionadas con su Segundo Informe de Gobierno y las conmemoraciones patrias de septiembre.

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