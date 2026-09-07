Clima en Campeche hoy: Calor y lluvias marcarán este lunes

Campeche iniciará esta semana con ambiente caluroso y condiciones variables en el cielo, mientras que la humedad mantendrá elevada la sensación térmica durante buena parte del día. Para la capital del estado se espera una temperatura máxima cercana a los 33 grados Celsius y una mínima de alrededor de 25 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar aproximadamente los 38 grados en las horas de mayor calor.



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El pronóstico también contempla posibilidad de lluvias y chubascos, principalmente durante la tarde, con acumulados que podrían ubicarse entre 5 y 25 milímetros en distintas zonas del estado. En la ciudad de Campeche, la probabilidad de precipitación será moderada y podría aumentar conforme avance el día, acompañada de viento y rachas más fuertes de manera puntual.



Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones por las altas temperaturas, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse hidratado. Además, quienes realicen actividades al aire libre deberán considerar la posibilidad de lluvia durante la segunda mitad de la jornada.