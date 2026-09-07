¿Quién juega hoy? Partidos de este 7 de septiembre, horarios y dónde ver en vivo

La actividad futbolística no se detiene este lunes 7 de septiembre, con una jornada que reúne partidos de México, Europa y Sudamérica, además de encuentros correspondientes a competencias internacionales femeniles. Los aficionados podrán seguir los duelos a través de distintas plataformas de televisión y streaming.
En México, la Liga MX Femenil tendrá dos compromisos. El primero será Atlante vs Juárez, programado para las 15:45 horas y disponible a través del canal de YouTube de Liga BBVA MX Femenil.
Más tarde llegará el turno de León vs Puebla, encuentro que comenzará a las 19:06 horas y podrá seguirse mediante Tubi y FOX One, por lo que será una de las opciones de la noche para los aficionados al futbol mexicano.
La jornada también tendrá presencia de LaLiga, donde el Getafe recibirá al Celta a las 11:00 horas. Posteriormente, a las 13:30, el Elche se enfrentará con la Real Sociedad. Ambos partidos tendrán transmisión por SKY Sports en México.
En Italia habrá doble actividad dentro de la Serie A. El Cagliari se medirá con el US Lecce a las 10:30 horas, mientras que Udinese y Lazio se enfrentarán a las 12:45. Los dos encuentros estarán disponibles mediante Disney+ Premium.
Uno de los bloques más amplios del día corresponde al Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, que tendrá cuatro partidos distribuidos en dos horarios diferentes.
A las 07:00 horas se disputarán los encuentros entre Corea del Norte y Portugal, con transmisión por ViX Premium y TUDN, y Nueva Caledonia contra China, disponible en ViX Premium.
La actividad continuará a las 10:00 horas con España vs Nigeria, que podrá verse en ViX Premium y TUDN. A la misma hora comenzará Costa Rica frente a Colombia, disponible mediante ViX Premium.
En Argentina también habrá encuentros correspondientes a la Primera División. Barracas Central enfrentará a Argentinos Juniors a las 16:00 horas, con opciones de transmisión en Disney+ Premium y Fanatiz.
Más tarde, a las 18:15 horas, Unión Santa Fe se enfrentará con Instituto. Este partido podrá seguirse por Fanatiz y TyC Sports Internacional.
La Saudi Pro League también tendrá representación en la agenda de este lunes. Al Hilal se medirá con NEOM SC a las 12:00 horas, con transmisión disponible a través de OneFootball, Tubi y FOX One.
Finalmente, el futbol brasileño cerrará la lista con el enfrentamiento entre Vitória y Grêmio, programado para las 17:00 horas. El encuentro podrá seguirse mediante Fanatiz.
Partidos de hoy, lunes 7 de septiembre
- 07:00 — Corea del Norte vs Portugal — Mundial Femenino Sub-20 — ViX Premium y TUDN
- 07:00 — Nueva Caledonia vs China — Mundial Femenino Sub-20 — ViX Premium
- 10:00 — España vs Nigeria — Mundial Femenino Sub-20 — ViX Premium y TUDN
- 10:00 — Costa Rica vs Colombia — Mundial Femenino Sub-20 — ViX Premium
- 10:30 — Cagliari vs Lecce — Serie A — Disney+ Premium
- 11:00 — Getafe vs Celta — LaLiga — SKY Sports
- 12:00 — Al Hilal vs NEOM SC — Saudi Pro League — OneFootball, Tubi y FOX One
- 12:45 — Udinese vs Lazio — Serie A — Disney+ Premium
- 13:30 — Elche vs Real Sociedad — LaLiga — SKY Sports
- 15:45 — Atlante vs Juárez — Liga MX Femenil — YouTube de Liga BBVA MX Femenil
- 16:00 — Barracas Central vs Argentinos Juniors — Primera División de Argentina — Disney+ Premium y Fanatiz
- 17:00 — Vitória vs Grêmio — Brasileirao — Fanatiz
- 18:15 — Unión Santa Fe vs Instituto — Primera División de Argentina — Fanatiz y TyC Sports Internacional
- 19:06 — León vs Puebla — Liga MX Femenil — Tubi y FOX One
Así, la cartelera de futbol de hoy ofrece alternativas desde primera hora de la mañana hasta la noche, con partidos de distintas ligas y torneos. Los horarios están expresados en tiempo del centro de México, por lo que los aficionados pueden organizar su jornada para seguir sus encuentros favoritos.