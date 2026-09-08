Clima en Campeche este 9 de septiembre: Onda Tropical 38 dejará más lluvias y calor de hasta 40 grados

Campeche tendrá un miércoles con ambiente caluroso, lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento, debido a la aproximación de la onda tropical número 38 y otros sistemas atmosféricos que afectan al sureste del país y la península de Yucatán.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 9 de septiembre se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones suroeste, centro y norte del estado.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que no se descartan encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las condiciones también podrían reducir la visibilidad en carreteras y provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además de las lluvias, en Campeche se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas ráfagas tendrían la capacidad de derribar ramas, árboles debilitados y anuncios publicitarios.

Pese a la presencia de nubosidad y tormentas, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en diferentes puntos de la entidad. El calor podría sentirse con mayor intensidad antes del desarrollo de las lluvias.

Estas condiciones serán reforzadas por la aproximación de la onda tropical número 38 a la península de Yucatán. También influirán canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras endebles durante las tormentas, así como extremar precauciones al conducir bajo la lluvia.

JGH