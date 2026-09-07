Clima en Campeche del 8 al 13 de septiembre: ¡Prepara el paraguas! Ondas tropicales traerán fuertes lluvias

Campeche tendrá una semana marcada por las lluvias y tormentas eléctricas debido al paso de ondas tropicales, la presencia de un vórtice en niveles altos sobre el golfo de México y la influencia de la vaguada maya.

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El pronóstico señala que no habrá una tarde completamente segura de lluvias, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones cambiarán conforme avancen los días. Las tormentas comenzarían a desarrollarse principalmente después del mediodía y podrían fortalecerse entre las tres y seis de la tarde.

Para este martes 8 de septiembre todavía se sentirán los efectos de la onda tropical número 37. Se prevén chubascos en sectores del norte y sur del estado de Campeche, acompañados posiblemente por actividad eléctrica y rachas de viento.

El miércoles 9 sería uno de los días con mayor inestabilidad de la semana, debido al paso de otra onda tropical y su interacción con el vórtice ubicado en niveles altos de la atmósfera. Las tormentas podrían extenderse por el norte, centro y sur de Campeche, con posibilidad de lluvias puntualmente intensas.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables, además de actividad eléctrica y turbonadas, por lo que se recomienda permanecer atentos a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

Para el jueves 10 se anticipa una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, esto no significa que dejará de llover, pues todavía podrían presentarse chubascos dispersos y localizados, principalmente durante la tarde y noche.

El viernes 11 continuaría la posibilidad de lluvias aisladas, aunque algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte en sectores del oriente, centro y sur de la península de Yucatán, incluido el estado de Campeche.

Durante la tarde del sábado 12 se esperan precipitaciones dispersas y, en principio, de menor intensidad. No obstante, una nueva onda tropical comenzaría a aproximarse a la región desde la noche, aunque existe la posibilidad de que adelante su llegada.

Para el domingo 13, la cercanía o ingreso de este nuevo sistema podría incrementar nuevamente las lluvias en Campeche. Si su desplazamiento es más lento, sus efectos se prolongarían hasta el lunes y martes siguientes, con posibles precipitaciones durante las celebraciones patrias.

A pesar de las lluvias, el calor y el bochorno continuarán, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados antes del desarrollo de las tormentas. Las mañanas presentarían periodos de sol, mientras que la mayor probabilidad de lluvia se concentraría después de las dos o tres de la tarde.

Ante este panorama, se recomienda evitar zonas inundables, no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas y mantenerse informado sobre posibles cambios en el pronóstico, principalmente ante la aproximación de nuevas ondas tropicales.

JGH