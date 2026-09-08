No necesitarás saldo: Por esta razón recibirás una alerta en tu celular el 19 de septiembre en Campeche

Los teléfonos celulares compatibles en Campeche recibirán un mensaje de alerta el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado, Seprocicam.

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La dependencia pidió a la población no alarmarse cuando aparezca la notificación, debido a que se tratará únicamente de una prueba del sistema de alertamiento destinada a fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia.

Para recibir el mensaje, el teléfono deberá permanecer encendido y conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. También será necesario que el dispositivo cuente con un sistema operativo actualizado y sin modificaciones que puedan impedir el funcionamiento de las alertas.

La notificación podrá recibirse aunque el usuario no tenga saldo o un paquete de datos móviles activo, debido a que su envío no dependerá de una conexión convencional a internet.

El ejercicio se realizará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que en Campeche la alerta también deberá llegar al mediodía. Quienes reciban el mensaje no tendrán que comunicarse a los números de emergencia, a menos que enfrenten una situación real ajena al simulacro.

La Seprocicam recomendó aprovechar la actividad para revisar los protocolos familiares, identificar rutas de evacuación y ubicar zonas de menor riesgo en viviendas, centros laborales y espacios públicos.

JGH