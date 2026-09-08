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No necesitarás saldo: Por esta razón recibirás una alerta en tu celular el 19 de septiembre en Campeche

Los celulares compatibles en Campeche recibirán una alerta este 19 de septiembre a las 12:00 horas durante el Segundo Simulacro Nacional 2026; no se requiere saldo alguno ni datos.

Jesús García

Por Jesús García

8 de sept de 2026

1 min

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Los celulares compatibles en Campeche recibirán un mensaje de alerta.
Los celulares compatibles en Campeche recibirán un mensaje de alerta. / Especial

Los teléfonos celulares compatibles en Campeche recibirán un mensaje de alerta el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado, Seprocicam.

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La dependencia pidió a la población no alarmarse cuando aparezca la notificación, debido a que se tratará únicamente de una prueba del sistema de alertamiento destinada a fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia.

Para recibir el mensaje, el teléfono deberá permanecer encendido y conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. También será necesario que el dispositivo cuente con un sistema operativo actualizado y sin modificaciones que puedan impedir el funcionamiento de las alertas.

La notificación podrá recibirse aunque el usuario no tenga saldo o un paquete de datos móviles activo, debido a que su envío no dependerá de una conexión convencional a internet.

El ejercicio se realizará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que en Campeche la alerta también deberá llegar al mediodía. Quienes reciban el mensaje no tendrán que comunicarse a los números de emergencia, a menos que enfrenten una situación real ajena al simulacro.

La Seprocicam recomendó aprovechar la actividad para revisar los protocolos familiares, identificar rutas de evacuación y ubicar zonas de menor riesgo en viviendas, centros laborales y espacios públicos.

JGH

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