Intenta ganarle el paso a un autobús y termina con el coche destrozado en Campeche

Un automóvil Toyota Yaris blanco terminó con daños considerables en la parte frontal luego de chocar contra un autobús de la empresa ATS sobre la avenida Patricio Trueba de Regil, frente a la terminal del ADO, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con la versión compartida junto con el video, el percance ocurrió cuando el conductor del automóvil presuntamente intentó ganarle el paso al autobús Mercedes Benz, marcado con el número económico 5627, que se disponía a ingresar a la estación.

Tras el impacto, el Yaris quedó detenido cerca del camellón, con la defensa delantera desprendida y daños en el cofre y otras piezas del frente. El autobús permaneció detenido a unos metros del automóvil mientras se atendía el accidente.

El percance ocurrió sobre la transitada avenida Patricio Trueba de Regil. / Alex Pech

En el video se observa la presencia de elementos policiales, quienes encendieron las luces de emergencia de una patrulla para resguardar el área, mientras la circulación continuaba sobre la avenida. El pavimento se encontraba mojado al momento de documentarse el hecho.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas lesionadas. Los daños más visibles se concentraron en el automóvil, aunque corresponderá a las autoridades y aseguradoras determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades.

JGH