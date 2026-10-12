Motociclista termina en el hospital tras ser atropellado por camioneta en la glorieta del Reloj de las Tres Caras

Un motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital por paramédicos del grupo ACSES, luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que transportaba frutas, cuando ambos circulaban sobre la glorieta del Reloj de las Tres Caras.

De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta particular Italika, color dorado, con placas de circulación 98A4W6 del estado de Campeche, y avanzaba sobre la rotonda cuando fue impactado por una camioneta Nissan blanca, con caja de carga y placas HL-6068-G.

Noticia Destacada Camioneta se incendia en la colonia Salitral; una falla en el motor habría provocado el siniestro

Presuntamente, el conductor de la camioneta no respetó la preferencia de circulación dentro de la glorieta e intentó ganarle el paso al motociclista, provocando el atropellamiento. Debido al impacto, el joven terminó tendido sobre el pavimento, con diversas lesiones en el cuerpo.

Ante la situación, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos del grupo ACSES acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital para su valoración médica.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. / Por Esto.

Tras el accidente, ambos conductores orillaron sus unidades para liberar la circulación vehicular. Según lo manifestado en el lugar, los involucrados acordaron buscar una solución mediante el seguro de la camioneta, con la intención de cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas al motociclista.

De esta manera, ambas partes buscarían llegar a un acuerdo sin que el caso derivara en mayores complicaciones legales ante la posible intervención de los agentes de Tránsito.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal