Pelea campal en el malecón de Champotón: hombre recibe botellazo afuera de un bar

Una pelea campal se registró la madrugada de este lunes en las afueras de un establecimiento nocturno ubicado sobre la avenida Carlos Sansores, en el malecón de Champotón.

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De acuerdo con los reportes indagados, la trifulca involucró a un cliente y presuntamente a un guardia de seguridad del establecimiento en cuestión.

Al parecer el cliente, quien terminó con un botellazo en la cabeza, se habría puesto impertinente al interior del establecimiento al calor del alcohol, razón por la que el guardia de seguridad lo habría agredido.

Los hechos se registraron en las afueras de un bar situado sobre la conocida avenida Carlos Sansores. / Especial

En grabaciones del incidente se aprecia la pelea campal y el momento exacto en que un masculino recibe el golpe con la botella.

Al sitio no llegaron los elementos de la policía local y tampoco hubo personas detenidas. Trascendió que esta persona, cuyos datos generales se desconocen, permanece en el hospital.

Hasta el momento la administración del bar no ha emitido algún comunicado para explicar la situación.

JGH