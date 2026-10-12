Camioneta se incendia en la colonia Salitral; una falla en el motor habría provocado el siniestro

La movilización de los cuerpos de emergencia y elementos de Bomberos se registró durante la noche de este lunes, luego del reporte de una camioneta que comenzaba a incendiarse sobre la avenida 10 de Julio, en la colonia Salitral, a un costado de una gasera.

Los hechos ocurrieron entre las calles 42-B y 42-C, donde el propietario de una camioneta Nissan de color rojo, con placas de circulación VS-7650-C del estado de Tabasco, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que su unidad presentaba un incendio.

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Al arribar al sitio, los elementos de emergencia verificaron la situación y lograron controlar el fuego antes de que se propagara y ocasionara mayores daños al vehículo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incendio habría sido provocado por la ruptura de una manguera. El propietario explicó que hacía apenas unos días le había cambiado el motor a la camioneta, por lo que no se descartó que la falla estuviera relacionada con los trabajos mecánicos realizados recientemente.

Personal de Bomberos y Protección Civil efectuó labores para controlar la situación. / Por Esto.

Personal de Bomberos y Protección Civil efectuó labores para controlar la situación y roció agua en las zonas afectadas, con el objetivo de evitar que el fuego se reavivara y representara nuevamente un riesgo. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque la camioneta presentó daños materiales de consideración moderada.

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Finalmente, las autoridades exhortaron al propietario a trasladar la unidad con un mecánico y un especialista en electricidad automotriz, a fin de revisar detalladamente el motor, las mangueras y el cableado eléctrico antes de volver a ponerla en circulación, para prevenir otro incidente de este tipo.

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