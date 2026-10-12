Camioneta pierde fuerza en una pendiente de Campeche y termina contra un puesto de madera

Una camioneta que intentaba subir una pronunciada pendiente en la calle 4, rumbo a la colonia Bellavista, en San Francisco de Campeche, terminó retrocediendo sin control luego de que presuntamente se le apagara el motor. La unidad acabó impactándose contra un antiguo puesto de madera, que evitó que continuara descendiendo hacia el parque Felipe Carrillo Puerto.

Noticia Destacada Pelea campal en el malecón de Champotón: hombre recibe botellazo afuera de un bar

El incidente ocurrió en la subida que conecta el barrio de La Ermita con la colonia Bellavista, cerca de la antigua estación del tren. De acuerdo con un reporte difundido en redes sociales, el conductor perdió el control de la camioneta cuando intentaba ascender la rampa, por lo que el vehículo comenzó a desplazarse en reversa hasta quedar detenido junto a una vivienda.

La estructura de madera contra la que terminó la unidad impidió que siguiera retrocediendo por la pendiente, lo que pudo evitar consecuencias mayores debido a que, en la parte baja, se encuentran el parque Felipe Carrillo Puerto y la antigua estación ferroviaria. Según el reporte, el incidente no pasó a mayores, aunque no se precisó si la camioneta presentó daños materiales ni si fue necesaria la intervención de las autoridades.

Tras lo ocurrido, se hizo un llamado a los automovilistas que circulan por esta zona de Campeche para que extremen precauciones al subir la pendiente, especialmente por la inclinación de la vialidad. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de la falla mecánica que habría provocado que la camioneta retrocediera.

JGH