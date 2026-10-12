Clima en Campeche del 13 al 18 de octubre: ¿qué días se esperan las lluvias más fuertes?

El clima en Campeche tendrá cambios importantes durante la semana del martes 13 al domingo 18 de octubre, con un inicio marcado por temperaturas calurosas y chubascos dispersos, seguido de un incremento gradual de las lluvias que podría alcanzar su mayor intensidad durante el fin de semana. La combinación de una onda tropical, una vaguada y condiciones de inestabilidad atmosférica favorecería tormentas eléctricas y posibles encharcamientos en distintas regiones del estado.

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Para el martes 13 de octubre, se prevé que continúe la entrada de humedad desde el Golfo de México y el mar Caribe, lo que favorecerá la formación de nublados y chubascos aislados, principalmente durante la tarde en zonas del centro y sectores costeros de Campeche. Las precipitaciones no serían generalizadas, mientras que el ambiente permanecerá caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 37 grados Celsius en algunas regiones de la Península de Yucatán. Por la noche, el viento del noreste podría favorecer condiciones ligeramente más agradables.

El miércoles 14 de octubre comenzaría a incrementarse el potencial de lluvias debido al establecimiento de un vórtice en niveles altos de la atmósfera, que favorecería la formación de una vaguada extendida desde Centroamérica hacia la Península de Yucatán. Esta situación provocaría mayor acumulación de humedad y desarrollo de tormentas durante la tarde, especialmente en el norte de Campeche, marcando el inicio de un periodo de mayor inestabilidad.

¿Cuándo comenzarán las lluvias más fuertes en Campeche?

Para el jueves 15 de octubre, se espera que continúe el aumento de la nubosidad y de las precipitaciones, debido a la posible extensión de una vaguada monzónica hacia la región peninsular. En Campeche podrían registrarse chubascos y tormentas dispersas durante la tarde, mientras que en Yucatán y Quintana Roo las lluvias podrían alcanzar una mayor cobertura. Estas condiciones prepararían el escenario para un fin de semana con precipitaciones más frecuentes.

El viernes 16 de octubre podría comenzar el periodo de lluvias más intensas, ante la posible llegada de una onda tropical y su interacción con la vaguada. Se anticipan tormentas fuertes en distintos puntos de Campeche, con acumulados localizados que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo con el escenario meteorológico regional. Las precipitaciones podrían extenderse durante la tarde y continuar en algunos sectores por la noche, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

¿Cómo estará el clima en Campeche el sábado 17 y domingo 18 de octubre?

Para el sábado 17 de octubre, las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse e incluso intensificarse, debido al avance de la onda tropical y su interacción con otros sistemas atmosféricos. Se prevén lluvias y tormentas en distintas regiones de Campeche, especialmente durante la tarde y noche, con posibilidad de encharcamientos en zonas bajas y sectores urbanos donde se presenten los mayores acumulados.

El domingo 18 de octubre, las lluvias podrían continuar por la influencia de la onda tropical y una vaguada asociada a un sistema frontal ubicado sobre el Golfo de México. Aunque las precipitaciones no necesariamente serían uniformes en todos los municipios, se mantendría la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, por lo que el ambiente inestable podría prolongarse hasta el cierre del fin de semana.

¿Llegará un frente frío a Campeche?

Aunque los pronósticos contemplan la aproximación de un frente frío hacia el occidente del Golfo de México durante el fin de semana, no se prevé que ingrese directamente a Campeche ni que provoque un descenso significativo de las temperaturas. Su influencia sería indirecta, al contribuir a las condiciones atmosféricas que favorecerían las lluvias.

En la capital campechana, las temperaturas máximas podrían mantenerse alrededor de los 31 a 32 grados Celsius entre viernes y domingo, con mínimas cercanas a los 24 grados. Ante el pronóstico de tormentas eléctricas y posibles rachas de viento, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, ya que la intensidad y distribución de las lluvias podrían cambiar durante los próximos días.

JGH