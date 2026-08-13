Camioneta del Gobierno de Campeche arrolla a motorepartidor en la glorieta del Chechén en Carmen

Un motociclista dedicado al servicio de motoentregas resultó con golpes menores luego de ser impactado por una camioneta propiedad del Gobierno del Estado de Campeche, cuando ambos circulaban por la glorieta del Chechén, cerca del Polideportivo de Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Localizan a pescador ensangrentado e inconsciente en una parada de camiones de Ciudad del Carmen

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan Frontier, color blanco, con placas CP-2639-B del estado de Campeche, avanzaba aparentemente con preferencia de paso y se dirigía hacia la zona de la barda del aeropuerto.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruce con la avenida Puerto de Progreso, el conductor de una motocicleta Italika, color verde con negro y placa 35B1B6 de Campeche, habría intentado incorporarse e intentado ganarle el paso a la camioneta, ocasionando que ambas unidades colisionaran.

Tras el impacto, el repartidor salió proyectado varios metros hacia el frente, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia ante el temor de que hubiera sufrido lesiones de consideración.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y valoraron al motociclista, quien presentó únicamente golpes leves y, tras ser revisado, determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

El conductor de la camioneta, quien se identificó como empleado del Gobierno del Estado, permaneció en el lugar y activó la cobertura del seguro de la unidad para atender los daños ocasionados y permitir el deslinde de responsabilidades, evitando que el incidente derivara en mayores complicaciones legales.

Finalmente, ambas unidades fueron orilladas para liberar el área de circulación, lo que permitió que el tránsito sobre la glorieta del Chechén y sus alrededores continuara con relativa normalidad.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento del hecho y se esperaba que las aseguradoras determinaran la responsabilidad correspondiente con base en la mecánica del accidente y los daños registrados.

JGH