Un sorpresivo operativo interinstitucional de seguridad se desplegó durante la noche de este viernes en un establecimiento ubicado a la entrada de Ciudad del Carmen, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno reportaron como resultado la detención de dos personas, una más presentada en calidad de aportadora de datos y el aseguramiento de un vehículo particular.

La movilización tuvo lugar en la colonia Puntilla, sobre la calle 28, entre avenida 10 de Julio, a la altura del acceso al puente Zacatal, luego de que presuntamente se recibiera un reporte sobre la presencia de personas armadas en el establecimiento denominado “Afrodita Men’s Club”. Tras el aviso, al menos diez unidades oficiales arribaron al sector para realizar las diligencias correspondientes.

A su llegada, los elementos se entrevistaron con las personas que se encontraban en el inmueble y realizaron las primeras revisiones, sin que inicialmente se localizaran armas de fuego entre los ocupantes.

Posteriormente, las autoridades concentraron su atención en un automóvil particular de color azul, estacionado en el exterior, el cual fue inspeccionado y finalmente asegurado.

Durante la intervención, agentes ministeriales establecieron un amplio perímetro de seguridad y restringieron el acceso a la zona, mientras más de una decena de elementos ingresaron al establecimiento para efectuar una inspección que se prolongó durante aproximadamente una hora.

Una vez concluidas las diligencias, los agentes salieron del inmueble, retiraron el acordonamiento y se retiraron del lugar. El automóvil asegurado fue trasladado mediante una grúa a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

La movilización llamó la atención de vecinos y automovilistas debido al considerable despliegue de unidades y elementos de seguridad. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los motivos específicos del aseguramiento del vehículo ni los posibles delitos que se investigan, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer los hechos.